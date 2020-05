70-plussers zijn bang om boodschappen te doen uit angst voor virus

Nu we langzaamaan meer vrijheden krijgen, roept de hulporganisatie op om kwetsbaren niet uit het oog te verliezen en rekening met hen te houden op openbare plekken.

Van de ondervraagde ouderen, geeft ruim de helft aan dat zij zich zorgen maken wanneer zij buiten zijn geweest en iemand te dichtbij is gekomen. Van alle ondervraagden, vindt de leeftijdsgroep 70-plus het het belangrijkste om anderhalvemeter afstand te houden: 95 procent geeft dat aan. Mensen die jonger zijn vinden dit over het algemeen iets minder belangrijk. Van de 18 tot 29-jarigen geeft 85 procent dat aan. Nederlanders zijn zich wel bewust van de kwetsbare positie van ouderen: 72 procent van alle ondervraagden zegt ouderen als kwetsbare doelgroep te zien in deze anderhalvemetersamenleving.

Collectieve inspanning

,,Een veilige omgeving voor de meest kwetsbaren voor het coronavirus vergt inspanning van ons allemaal”, zegt Yvonne Breedijk, projectleider bij het Rode Kruis. ,,Misschien heb jij geen zorgen wanneer je in de supermarkt per ongeluk te dichtbij iemand komt. Voor een ander, die meer risico loopt, kan dit wèl voor veel stress zorgen. Kijk naar elkaar om en mocht iemand hulp nodig hebben, ben er dan voor elkaar. Ook nu de regels langzaam worden versoepeld.”

Mentale klachten

Uit het onderzoek blijkt overigens dat niet alleen ouderen last ervaren in deze tijd. 45 procent van de mensen onder de 30 jaar verwacht mentale problemen wanneer zij lange tijd 1,5 meter afstand moeten bewaren van anderen.

Hulp

Het Rode Kruis is er voor kwetsbaren sinds het begin van de coronacrisis. Zo helpen vrijwilligers mensen die nu geen boodschappen kunnen doen. Zij kunnen zich aanmelden via de Rode Kruis Hulplijn (070-4455888). De organisatie verwacht deze hulp, en andere vormen van hulp in Nederland, nog maanden te moeten verlenen. Naar schatting van het Rode Kruis zullen enkele honderdduizenden mensen in Nederland en op de Cariben in de problemen komen door de coronacrisis. Hoewel we gelukkig zien dat het de goede kant op gaat met de bestrijding van het virus in Nederland, zullen we ons allemaal moeten inspannen om er te zijn voor mensen die het nu moeilijk hebben.