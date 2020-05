Diefstal van 2,- euro uit kraampje 9-jarig meisje is opgelost

De diefstal van 2,- euro uit een geldbakje van een 9-jarig meisje afgelopen maandag in Fijnaart is opgelost. 'Vier minderjarige jongens hebben zich de afgelopen week gemeld bij de wijkagent', zo laat de politie zondag weten.

Buit: 2 euro

Op maandag 4 mei jl. werd een 9-jarig meisje uit Fijnaart opgeschrikt door een diefstal uit het kraampje waar zij zelfgemaakte sieraden verkocht. Ze had haar post even verlaten en toen zij weer terugkwam bij haar ‘winkeltje’ bleek haar geldbakje met de verdiensten van de dag te zijn gestolen. Buit: twee euro.

Landelijke aandacht in media

Er ontstond een hoop verontwaardiging in de wijde omgeving van het dorp. Veel mensen hadden geen goed woord over voor deze diefstal. Zelfs landelijk werd er in de media aandacht aan de diefstal besteed. Dat kregen kennelijk ook de daders mee.

Bekend

In de afgelopen week hebben zich bij de wijkagent vier minderjarige jongens, afkomstig uit de omgeving van Fijnaart, gemeld die allemaal bekenden betrokken te zijn geweest bij deze diefstal. De jongens zijn allemaal tussen de 13 en 15 jaar oud.

Zaak voorgelegd aan OM

Door de wijkagent zijn gesprekken gevoerd met de verdachten en hun ouders. De zaak zal nu worden voorgelegd aan het Openbaar Ministerie. De Officier van Justitie gaat beoordelen of de vier minderjarige jongens zullen worden vervolgd.