Verdachte heengezonden in onderzoek naar overleden man in Zwaag

De 62-jarige vrouw die donderdagochtend 7 mei is aangehouden in verband met het overlijden van een 52-jarige man in Zwaag, is weer op vrije voeten gesteld. dit meldt de politie zondag.

Vrouw blijft wel verdachte

'Na de aanhouding is de vrouw uitgebreid verhoord door de politie. Op last van de officier van justitie is zij inmiddels in vrijheid gesteld. De vrouw blijft verdachte in dit onderzoek', aldus de politie.

Levenloos in woning

Het 52-jarige slachtoffer werd op Eerste Paasdag levenloos aangetroffen in zijn woning aan het Ridderspoor in Zwaag. Nadat onderzoek uitwees dat de man door een misdrijf om het leven was gekomen, heeft de politie een Team Grootschalig Onderzoek (TGO) opgestart. Naast technisch en tactisch onderzoek, zoals buurtonderzoek en het uitlezen van camerabeelden, zijn ook diverse getuigen gehoord. Het onderzoek wordt voortgezet.