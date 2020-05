Aantal schietincidenten politie in 2019 met 70 procent gedaald

De Rijksrecherche heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar 16 schietincidenten. In deze gevallen hebben politiefunctionarissen in de uitoefening van hun functie gebruik gemaakt van een vuurwapen. 'Bij deze schietincidenten vielen vier dodelijke slachtoffers en raakten twaalf mensen gewond. Dit is ten opzichte van 2018 een forse daling van 70%. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hiervoor geen verklaring', zo laat het OM maandag weten.

Rijksrecherche

In alle gevallen van vuurwapengebruik door politiefunctionarissen met letsel of de dood tot gevolg doet de Rijksrecherche onderzoek, een opsporingsdienst die deel uitmaakt van het OM. Onder gezag van een officier van justitie doet de Rijksrecherche met distantie onpartijdig onderzoek. Als de Rijksrecherche het onderzoek heeft afgerond, beoordeelt het OM op grond van de onderzoeksresultaten of het vuurwapengebruik door de politie rechtmatig is geweest.

Objectief en zorgvuldig onderzoek

Vormen van agressie en intimidatie in de maatschappij vragen om gepast handhavend optreden van politiemensen. Onderzoek naar geweldsaanwending door politiefunctionarissen met ernstige gevolgen dient objectief en zorgvuldig te worden uitgevoerd. Dit is zowel van groot belang voor slachtoffers en nabestaanden, als voor de betrokken politiefunctionarissen. Bovendien is het essentieel voor het vertrouwen van de samenleving in een rechtvaardige politie en integere overheid.

Hieronder het overzicht over de periode 2015 - 2019

2015

Aantal schietincidenten: 30

Aantal gewonden: 29

Aantal dodelijke slachtoffers: 0

2016

Aantal schietincidenten: 34

Aantal gewonden: 33

Aantal dodelijke slachtoffers: 4

2017

Aantal schietincidenten: 23

Aantal gewonden: 20

Aantal dodelijke slachtoffers: 3

2018

Aantal schietincidenten: 27

Aantal gewonden: 26

Aantal dodelijke slachtoffers: 3

2019

Aantal schietincidenten: 16

Aantal gewonden: 12

Aantal dodelijke slachtoffers: 4