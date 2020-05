Oude Mercedes in vlammen opgegaan

Een Mercedes 260 E bouwjaar 1986 is donderdagavond aan de Valtherzandweg in Emmen in vlammen opgegaan.

Het voertuig vatte voor een garage vlam. De brandweer was niet in staat om de auto te redden en deze ging door de brand geheel verloren. Waardoor de brand is ontstaan, is niet duidelijk.