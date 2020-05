ANWB wil betere garanties voor losse vliegtickets

Als gevolg van de Covid19-uitbraak is het reisverkeer nagenoeg stilgevallen. Consumenten van wie de reis geannuleerd is, krijgen van hun reisaanbieder in veel gevallen een zgn. reisvoucher, een soort tegoedbon.

De Europese Commissie heeft vandaag aanbevelingen gedaan over de eisen waaraan deze reisvouchers moeten voldoen. De voorwaarde die als eerste wordt genoemd is dat de vouchers gedekt moeten zijn tegen faillissement van de aanbieder. Pakketreizen worden in Nederland gedekt door de garantieregeling van de SGR. Maar voor losse vliegtickets bestaat zo’n garantieregeling niet. Daarom wil de ANWB dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ervoor zorgt dat zo’n garantieregeling voor losse vliegtickets er op korte termijn komt.

In de reisbranche wordt momenteel op grote schaal met vouchers gewerkt. Een deel van de consumenten heeft hier begrip voor maar wil niet het risico lopen achter het net te vissen als de reisaanbieder failliet gaat. Bij de aanbieders van pakketreizen in Nederland loopt de consument dat risico niet omdat zij vouchers gebruiken die zijn gedekt door Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Zo’n garantie zou er ook voor losse vliegtickets moeten komen, zeker nu meerdere luchtvaartmaatschappijen in de problemen zijn gekomen.

Het dringende verzoek van de ANWB aan de minister wordt door meerdere partijen ondersteund. Ook organisaties als de Consumentenbond en de ANVR – de branchevereniging van reisondernemingen – zijn pleitbezorgers van een garantieregeling voor losse vliegtickets. Omdat Nederland al een goed functionerende uitvoeringsorganisatie heeft – de Stichting Garantiefonds Reisgelden SGR – kan zo’n regeling relatief snel worden ingevoerd, aldus de ANWB.