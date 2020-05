Hulpdiensten hebben het maar druk in Uithoorn

In Uithoorn is dinsdagavond een persoon gewond geraakt bij een brand in zijn flatwoning op de 8e verdieping van de Schumanflat.

In de woning brak rond 22.00 uur door onbekende oorzaak brand uit in de slaapkamer. Het slachtoffer wist met emmers water de brand zelf te blussen, maar liep daarbij rookvergiftiging op. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De brandweer heeft de flatwoning gecontroleerd op brandende resten.

De hulpdiensten hebben het de laatste tijd druk in het kleine Uithoorn. Maandagochtend vrouw was ook al brand in bouwmateriaal voor zonnepanelen. De brand is vermoedelijk aangestoken. Diezelfde nacht werden nog eens ruiten van twee bushokjes vernield. De brandweer is lange tijd bezig geweest het vuur te blussen. Enkele dagen daarvoor was een scooter in brand gestoken.

Crossende jongeren

De politie heeft de handen vol met een groep crossende jongeren rond de flats in het noordelijke deel van Uithoorn. Het gaat om een 'onbekende' groep die op crossmotoren door de wijken scheuren. Een enkele is opgepakt, maar het gros lijkt lastig te vangen volgens ooggetuigen. ''Telkens als er een politieauto opduikt, schieten de crossmotoren alle kanten op''.

Rond de jaarwisseling had de politie haar handen in Uithoorn ook al vol aan een reeks vernielingen en brandstichtingen.