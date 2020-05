Twee jaar gevangenisstraf voor bedreigen met terroristisch misdrijf

Discussie

In september 2019 discussieerde de verdachte met enkele van zijn HTM-collega’s over de islam waarbij hij uitspraken deed die zij als beledigend en bedreigend hebben ervaren. De verdachte vindt zelf dat hij slechts grof in de mond is geweest.

​Bedreiging

De verdachte heeft gezegd ‘dat hij het mooi vond wat er in Nieuw Zeeland gebeurd was’, ‘dat hij daarvan heeft zitten smullen’. Hij doelde hiermee op de aanslag die op 15 maart 2019 in Christchurch in Nieuw-Zeeland is gepleegd, waarbij 51 mensen zijn doodgeschoten. Op de mededeling ‘over 10 á 20 jaar zijn er steeds meer moslims’ antwoordde de verdachte: ‘dat is mooi dan hoef ik niet te mikken’. Deze uitlatingen van de verdachte wijzen naar het oordeel van de rechtbank ondubbelzinnig op een terroristisch misdrijf en leveren dan ook een bedreiging met een dergelijk misdrijf op.

​Verboden wapens

Bij huiszoeking heeft de politie verboden wapens aangetroffen, waaronder een op een AK-47 lijkend automatisch vuurwapen. Dit type vuurwapen wordt gebruikt bij afrekeningen in het criminele milieu en bij aanslagen waarbij vaak meerdere dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. Het bezit van een dergelijk type vuurwapen brengt dan ook sterke gevoelens van onrust en angst teweeg in de maatschappij. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij als beoefenaar van de schietsport, waardoor hij enkele wapens legaal in bezit mocht hebben, een dergelijk verboden vuurwapen en munitie in zijn bezit had.

​Filmpjes

Op de telefoon van de verdachte zijn honderden afbeeldingen en filmpjes met een rechtsextremistisch karakter gevonden. Het is volgens de rechtbank zorgelijk dat de verdachte dit in zijn bezit had, maar er is geen verband aanwezig tussen de bewezenverklaarde feiten en de bij de verdachte aangetroffen foto’s en filmpjes. De rechtbank weegt dit dan ook niet in strafverzwarende zin mee.

​Lagere straf dan geëist

De rechtbank heeft een lagere straf opgelegd dat door de officier van justitie was geëist. Dit is omdat de rechtbank er, anders dan de officier, niet van is overtuigd dat verdachte klaar is voor een nog te voeren gewapende strijd.