Zoektocht naar 5e slachtoffer Scheveningen voortgezet

Donderdagochtend is de zoektocht voortgezet naar het 5e slachtoffer van het drama voor de kust van Scheveningen.

Schuimlaag

Een 7-koppig duikteam van de Koninklijke Marine gaat ook donderdag verder met het zoeken naar het lichaam van het 5e slachtoffer van het drama bij Scheveningen. Daar kwamen maandagavond 2 surfers en 3 zwemmers om het leven, vermoedelijk door een verraderlijke combinatie van stroming, wind en een verstikkende schuimlaag.

Tussen de havenhoofden

Defensie helpt bij de zoekactie op verzoek van de veiligheidsregio. De duikers opereerden woensdag vanuit een bootje van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij tussen de havenhoofden. Daar is de vermiste surfer dinsdag voor het laatst gezien.

Remus

De militairen gebruiken tijdens de zoekactie ook een Remus. Met deze zogenoemde onderwaterdrone is de bodem in kaart te brengen en kunnen onder water objecten worden bekeken. Dat kunnen mijnen, explosieven of andere voorwerpen zijn maar dus ook een vermist persoon.

Buitengaats

Overigens verwachtten de duikers het slachtoffer niet onder water te vinden. Hij had namelijk een surfpak aan waardoor de kans klein is dat het lichaam naar de bodem zinkt. Donderdagochtend heeft het duikteam de zoektocht hervat waarbij ook buitengaats wordt gezocht.