Drugslab aangetroffen in loods in Groningen

De politie heeft naar aanleiding van onderzoek een drugslab aangetroffen in een loods op een bedrijventerrein aan de Beckerweg in Groningen. De politie onderzoekt wie hierbij betrokken zijn, er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen ondersteunt het onderzoek in de loods, zodat de ontmanteling van het lab veilig kan gebeuren.

Uit het eerste onderzoek is gebleken dat in de loods een productieruimte voor het aanmaken van een synthetische grondstof aanwezig was. Bij ontdekking was het lab niet in werking. Specialisten hebben inmiddels geconstateerd dat er een grondstof voor synthetische drugs is geproduceerd. Er zijn diverse goederen voor nader onderzoek in beslag genomen.