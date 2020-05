ANWB bezorgd over stijging aantal verkeersslachtoffers tijdens corona

De ANWB vindt het zeer zorgelijk dat het verkeer onveiliger lijkt te worden, ondanks afname van de mobiliteit als gevolg van corona. Onderzoeksbureau VIA publiceerde vandaag een onderzoek waaruit blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers tegen de verwachting in tijdens de coronacrisis niet is gedaald. Vooral onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers, voetgangers en kinderen zijn meer slachtoffers gevallen. Daarnaast is er een toename van het aantal snelheidsovertredingen. De ANWB roept steden en provincies op om te investeren in veilige infrastructuur voor fietsers, wandelaars en automobilisten.