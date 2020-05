Celstraf en tbs geëist voor steken glazenwasser en een verkrachting

In long geraakt

Het steekincident vond plaats in de vroege ochtend van 5 maart 2019 in de Grace Kellystraat in Almere. Toen een glazenwasser daar aan het werk wilde gaan, kwam de verdachte naar buiten en stak de glazenwasser in zijn borst waardoor zijn long werd geraakt. De verdachte kwam verward en agressief over en zei ‘dat de duivel in hem zat’. In het ziekenhuis werden bij de glazenwasser drains geplaatst en werd de wond gehecht.

14-jarig weggelopen meisje in huis

Ten tijde van dit incident was er een jonge vrouw bij de verdachte in de woning. Het bleek te gaan om een toen 14-jarige meisje dat was weggelopen uit een instelling. Ze hadden elkaar ontmoet op Station Utrecht CS en hij had haar onderdak geboden. Op camerabeelden uit de woning is het meisje ook te zien en te horen.

Verdachte ontkent seks te hebben gehad

Zij verklaarde op 2 maart naar hem te zijn toegegaan en dat het eerst gezellig was. De avond voor het steekincident had ze pilletjes van hem gehad en was ze in slaap gevallen. De volgende dag werd ze naakt wakker in zijn bed en had pijn en blauwe plekken. Ze wist niet wat er was gebeurd. De verdachte ontkende seks met haar te hebben gehad.

Medicijnen voor Asperger

Op de dag na het steken ging de verdachte naar een afspraak met zijn werkcoach. Die verklaarde dat de verdachte in een psychotische toestand verkeerde en dat hij bekende de glazenwasser te hebben gestoken met een mes. Diezelfde dag werd hij aangehouden. Bij de verhoren bij de politie verklaarde hij medicijnen te gebruiken voor Asperger en zich die tijd bedreigd te voelen. Hij vond de glazenwasser verdacht. Het meisje had hij onderdak gegeven omdat ze geen dak boven haar hoofd had.

Poging doodslag en verkrachting

Op basis van de camerabeelden, de verklaringen van de slachtoffers en verschillende getuigen en de bekentenis van de verdachte, vond de officier van justitie bewezen dat de man zich had schuldig gemaakt aan poging doodslag, het onttrekken aan het gezag van een minderjarige, verkrachting van deze minderjarige en verboden wapenbezit.

Psychotische kenmerken

Het onderzoek naar de verdachte wijst op ernstige problemen. Niet alleen is er sprake van een ernstige vorm van autisme maar ook van een bipolaire stoornis die zich uit als een manie met psychotische kenmerken, en daarbij problematisch alcohol- en cannabisgebruik. Deze problematiek is van invloed geweest op zijn handelen en de deskundigen adviseren een lange intensieve behandeling.

Recidivegevaar

Gezien de ernstige problematiek, de documentatie, het recidivegevaar en de ernst van de feiten, eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van vijf jaar en tbs met dwangverpleging. Ook moeten de vorderingen van de slachtoffers worden toegewezen. De rechtbank doet uitspraak op 29 mei.