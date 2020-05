Wielrenner overleden na eenzijdig ongeval in Aalsmeer

Vrijdagmiddag is bij een eenzijdig ongeval een wielrenner overleden in Aalsmeer. De exacte toedracht van het ongeval is nog onderwerp van onderzoek.

Omstreeks 14.07 uur komt een melding binnen bij de meldkamer dat op de Bachlaan in Aalsmeer een wielrenner over de kop is geslagen en met zijn hoofd op het wegdek terecht is gekomen. Ondanks reanimatiepogingen is de man, een 70-jarige inwoner van Amstelveen, aan zijn verwondingen overleden.