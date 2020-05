Politie verricht aanhoudingen na reeks Rotterdamse schietincidenten

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in het onderzoek naar de reeks schietincidenten in Rotterdam twee verdachten aangehouden. De verdachten zitten vast en worden gehoord. De aanhouding van deze twee verdachten is een belangrijke stap in het onderzoek, dat volop verder gaat', zo laat de politie maandag weten.

Man en vrouw

'De verdachten zijn een 21-jarige man en een 20-jarige vrouw uit Amsterdam. Zij zijn vannacht in Amsterdam aangehouden. Twee woningen in Amsterdam zijn vandaag doorzocht', aldus de politie. Het tweetal reed in de auto die getuigen kort na het incident op de Jagthuisstraat hadden zien wegrijden. Zij zitten nu vast vanwege hun betrokkenheid bij de reeks geweldsincidenten van afgelopen week. De verdachten worden gehoord. Omdat ze in beperkingen zitten mogen ze alleen contact hebben met hun advocaat.

Explosie

De explosie vond vannacht rond 02.30 uur plaats. De gevel van de Jagthuisstraat raakte flink beschadigd door het gebruikte explosief. Het pand waar het explosief op gericht was, was al leeg. Het pand was eerder al gesloten, nadat het donderdag 14 mei was beschoten. De bewoners van de omliggende portiekwoningen raakten gelukkig niet gewond. Getuigen zagen na de explosie een auto wegrijden. Een auto die voldeed aan deze beschrijving werd korte tijd later in Amsterdam gezien. De twee inzittenden werden aangehouden.

TGO

Sinds vrijdag doet een TGO (groot opsporingsteam van de politie) onderzoek naar de verschillende schietpartijen op de Frits Ruysstraat, Potgieterstraat, Van Galenstraat, Mathenesserdijk en Jagthuisstraat. Dit opsporingsteam buigt zich ook over de explosie van vanmorgen.

Camera's

De schrik in de buurt is na het tweede incident groot. Er worden in de omgeving van de Jagthuisstraat mobiele camera’s geplaatst en de politie zal zichtbaar en onzichtbaar aanwezig zijn.

'Fenomeen stoppen'

'We maken ons zorgen over dit fenomeen en geven vol gas om te zorgen dat het stopt. We moeten vol aan de bak om de oplopende reeks schietincidenten te stoppen en de verantwoordelijken te pakken. Dat kunnen we niet alleen, alle hulp van het publiek is welkom. Er zijn vele manieren om met de politie in contact te komen en informatie te delen', aldus eenheidschef Fred Westerbeke.