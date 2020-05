Grote brand in bedrijfsverzamelgebouw

Maandagavond rukte de brandweer massaal uit voor een brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Molendijk-Zuid in Schijndel. Rond 18.50 uur kwam de eerste melding binnen op de meldkamer en werden de eerste eenheden op pad gestuurd. Terwijl de politie de omgeving afsloot en omstanders op afstand hield concentreerde de brandweerlieden zich op de brand.

Gezien de signalen aanwezig waren dat de brand zich inpandig al dusdanig had ontwikkeld schaalde de brandweer op tot grote brand om over voldoende slagkracht te beschikken wanneer deze brand zou escaleren. Uiteindelijk werd de brandhaard aangetroffen en afgeblust in één van de loodsen. Gezien het complete complex zich niet gemakkelijk liet ventileren had de brandweer daar nog de nodige moeite mee. Op de benedenverdieping werden meerdere overdrukventilatoren in gezet, op de bovenverdieping werd met hogedrukstralen hydraulisch geventileerd. Alle gehuisveste bedrijven ondervonden overlast door de brand.