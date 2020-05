Disciplinaire maatregelen genomen tegen majoor Kroon

Geweldsincident tijdens carnaval

Op 9 december 2019 is majoor Kroon veroordeeld tot een taakstraf, vanwege een geweldsincident dat zich vorig jaar heeft voorgedaan tijdens carnaval. 'De landmacht rekent majoor Kroon het getoonde gedrag zwaar aan omdat dit haaks staat op de normen en waarden waar de krijgsmacht voor staat. Het feit dat het bij dit incident ook om geweld tegen een rechtshandhaver ging, weegt hierbij extra zwaar', aldus Defensie.

Veteranenzaken

'De landmacht is daarom een disciplinair traject gestart. In dat kader is aan majoor Kroon het voornemen kenbaar gemaakt om een negatief ambtsbericht vast te stellen dat wordt betrokken bij besluiten over zijn verdere loopbaan', aldus Defensie. Majoor Kroon wordt overgeplaatst naar een functie waar hij zich zal richten op veteranenzaken.