Texel ziet toestroom toerisme toenemen met naderende Hemelvaartsweekend

De gemeente Texel en haar partners hebben verschillende maatregelen genomen om verantwoord met deze toenemende drukte om te gaan. Zo ontvangen toeristen voor hun vertrek een brief waarin alle maatregelen zijn opgesomd, zijn er fietsverboden in drukke gebieden ingesteld en worden mensen met diverse posters, borden en markeringen op de grond herinnerd aan het houden van 1,5 meter afstand. De boodschap aan iedereen luidt: houd afstand, vermijd drukte.

Hoewel een groot deel van de Texelse bevolking blij is weer toeristen te ontvangen, vrezen sommige inwoners voor een toename van de verspreiding van het coronavirus op Texel. De gemeente, huisartsen, TESO, TOP en de VVV houden de situatie nauwlettend in de gaten. Burgemeester Uitdehaag: “Niet alles in deze tijd laat zich voorspellen. Maar met de maatregelen die samen genomen zijn, vind ik het verantwoord dat het toerisme stapsgewijs weer op gang komt”.

De gemeente vraagt inwoners en toeristen rekening met elkaar te houden door bijvoorbeeld op minder courante tijden boodschappen te doen of boodschappen te laten bezorgen zodat er meer verspreiding van het aantal bezoekers plaatsvindt.

Ook andere badplaatsen in ons land houden hun hart vast van dat wat komen gaat.