Dollemansrit van automobilist veroorzaakt ravage

Een 35-jarige automobilist is in de nacht van dinsdag 19 mei op woensdag 20 mei 2020 nogal hardleers gebleken. De man werd tot tweemaal toe staande gehouden vanwege zijn rijgedrag.

De automobilist werd rond 00.30 uur staande gehouden nadat hij met hoge snelheid over de Meibergdreef reed. Uit een blaastest bleek dat de man onder invloed van alcohol was, wat hem een rijverbod van 6 uur opleverde.

Enkele uren later, rond 3.50 uur, werd de automobilist echter opnieuw met hoge snelheid rijdend gezien, ditmaal op de Burgemeester de Vlugtlaan. Op het moment dat de man de politie zag volgde er een achtervolging, waarbij de man roekeloos en met hoge snelheid door de stad reed. De achtervolging eindigde op de kruising van de Burgemeester Vening Meineszlaan met de Jacob Melkmanstraat. De man was even daarvoor de macht over het stuur verloren en crashte daardoor tegen zeker drie geparkeerde auto’s. De bestuurder trachtte nog te voet te ontkomen, maar kon al snel worden aangehouden. Vanwege het letsel dat hij bij de crash opliep, is hij overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn rijbewijs is voorlopig ingevorderd.