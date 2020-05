Kwik stijgt op Hemelvaartsdag naar de 28 graden!

De zonnebrand mag weer uit de kast worden gehaald want het beloofd morgen, donderdag 21 mei, een prachtige Hemelvaartsdag te worden. Het KNMI verwacht dat de maximumtemperaturen in de middag in het noorden naar de 22 graden oplopen. In het zuiden stijgt het kwik zelfs naar de 28 graden!

Waarschuwing voor zonkracht 7

Het KNMI heeft voor donderdag ook een zonkrachtverwachting gemaakt. Bij onbewolkt weer kan de zonkracht naar 7 oplopen. Bij bewolkt weer zal de zonkracht niet verder dan naar naar 3 oplopen. De verwachte hoeveelheid UV wordt uitgedrukt in de zonkracht, een UV-index die in ons land kan variëren van 1, zeer weinig, tot 8 voor de maximale hoeveelheid UV-zonlicht. Kijk hier voor de zonkrachtverwachtingen van het KNMI voor de komende week.

Grondmist

In de nacht van woensdag naar donderdag is het onbewolkt. Met name in het noordoosten en noorden kan grondmist ontstaan. De temperaturen dalen geleidelijk naar 7°C in het noorden en oosten tot 13°C in Zeeland in de vroege ochtend. De wind draait naar zuidoost en is zwak, aan zee en op het IJsselmeer matig.

Stapelwolken maar het blijft droog

Donderdag overdag is er sluierbewolking aanwezig waar de zon makkelijk doorheen schijnt. In de loop van de ochtend ontstaan er stapelwolken die in de avond weer oplossen. In de loop van de middag komen er wel enkele wolkenvelden, vooral in het westen en noordwesten. Het blijft echter vrijwel overal droog.

Tot 28 graden!

'De temperatuur loopt snel op en bereikt aan het einde van de middag waardes van 22°C in het noorden tot plaatselijk 28°C in het zuiden. De zwakke wind komt een groot deel van de dag uit zuidelijke richtingen, maar wordt later veranderlijk. Langs de kust gaat de wind in de middag vanaf zee waaien', aldus het KNMI.