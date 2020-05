OM eist hogere gevangenisstraf voor brute verkrachting van drie vrouwen in Amsterdam

Gewelddadig

In 2015 heeft de verdachte volgens het OM een jonge vrouw en een vrouw van 75 jaar beroofd, bedreigd en bruut verkracht. Daarnaast wordt hem een gewelddadige verkrachting uit 2013 tenlastegelegd. Verdachte zegt de vrouwen niet te hebben verkracht en ging in beroep tegen het vonnis van de rechtbank van 16 mei 2017. De Amsterdamse rechters legden hem zeven jaar en TBS met dwangverpleging op. Het OM ging niet in hoger beroep.

Nachtmerrie

Toch eist de officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), een hogere straf. “De slachtoffers in deze zaak hebben een absolute nachtmerrie moeten doormaken. Verdachte heeft in onze ogen een zeer ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van alle drie de vrouwen.”

De Amsterdammer paste bij de verkrachtingen grof geweld toe. Ook bedreigde hij de drie vrouwen. Zo hield hij volgens het OM een mes op de nek van de jonge vrouw en bedreigde hij haar met de dood. De 75-jarige vrouw werd meegesleurd, bij de haren gepakt en gestompt en/of geslagen. Volgens de AG werd de 60-jarige vrouw in haar woning bij een zorginstelling verkracht. “De nachtzuster, die haar aantrof en 112 belde, beschrijft dat het slachtoffer bont en blauw geslagen op de grond lag.”

TBS met dwangverpleging

Het OM is ervan overtuigd dat verdachte deze strafbare feiten heeft begaan. In het hoger beroep draait het daarnaast om het al dan niet opleggen van TBS met dwangverpleging. De AG is daarover duidelijk: “Gezien de aard van de feiten waarvoor verdachte in deze zaak wordt vervolgd, gezien het strafblad van verdachte en gezien de duurzame persoonlijkheidsstoornis, eist de algemene veiligheid van personen oplegging van de maatregel van TBS met dwangverpleging.”

Tijdens de verkrachtingen heeft de man ook sieraden en een mobiele telefoon gestolen. Daarom wordt hij naast verkrachting en afpersing ook voor diefstel met geweld vervolgd.

Het Gerechtshof doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.