ANWB Reiswijzer uitgebreid met Nederland

De ANWB Reiswijzer Europa is sinds vandaag uitgebreid met informatie over Nederland. Zo kun je voor vakantie in eigen land of gewoon een dag er op uit, ook op www.anwb.nl/reiswijzer zien wat er in Nederland te beleven en te ontdekken is en welke voorwaarden er gelden als gevolg van het coronavirus.

Steeds meer attracties, stranden en natuurgebieden in Nederland gaan open, maar nog lang niet allemaal. Ook zijn aan de opening meestal strikte voorwaarden verbonden. Zo worden vaak tijdslots ingesteld om het aantal bezoekers te reguleren. Daarnaast komt het voor dat alleen abonnementhouders worden toegelaten. De ANWB biedt op www.anwb.nl/reiswijzer een overzicht van o.a. uitjes, musea, natuurgebieden en campings, waarbij wordt aangegeven wat er open is, welke maatregelen en eventuele beperkingen daar gelden en welke faciliteiten beschikbaar zijn.

Reiswijzer Europa

De Reiswijzer Europa is sinds 7 mei door meer dan 700.000 unieke bezoekers bezocht. Dat laat zien dat veel mensen wachten op nieuws uit het buitenland of landen weer bereisd kunnen worden.

Voor de corona e-mailalert, die gisteren is geïntroduceerd, is veel belangstelling. De ANWB gaat met deze emailservice actief mensen informeren over grote veranderingen in een vakantieland. Inmiddels hebben ruim 2500 mensen zich hiervoor aangemeld. Zowel uit het zoekgedrag als uit de aanmeldingen voor de e-mailalert is af te leiden dat er een grote interesse is voor informatie over Duitsland, Frankrijk en België.