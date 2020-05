Aanhouding aanrandingen de Kempen

De politie heeft een 35-jarige man uit Diessen aangehouden als verdachte van de aanrandingen op twee jonge meiden in Hulsel en in Casteren. Ook verdenken wij hem van een tweetal pogingen van aanranding in Reusel en Bladel.

Woensdag is er veel aandacht geweest voor deze zaak en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Deze ochtend heeft een man zich gemeld op het politiebureau in Eersel. Wij hebben de man aangehouden en hij zal worden verhoord. Zijn verklaringen zullen meer duidelijkheid moeten geven over de feiten en omstandigheden van deze incidenten

De auto waarin de verdachte is gezien tijdens de aanrandingen, en waar u en wij naar hebben uitgekeken is gevonden en is in beslag genomen voor verder onderzoek. Daarnaast zal vandaag de woning van de verdachte doorzocht worden.

Wij willen iedereen die ons heeft geholpen met de zoektocht naar de verdachte bedanken. Iedere tip, ieder aanknopingspunt hoe klein ook kan ons verder om verdachten op te sporen.