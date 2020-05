EOD ontmantelt explosief voor deur Rotterdamse toko die eerder werd beschoten

Pand eerder al beschoten

De politie zette de boel af, woningen werden ontruimd en winkels moesten dicht. 'Niemand raakte gewond. Vorige week is er geschoten op ditzelfde pand. Het explosief is door de Explosieve OpruimingsDienst (EOD) ontmanteld', aldus de politie.

Onderzoek Surinaamse toko

De politie is donderdagmiddag na de melding meteen een onderzoek gestart. Het explosief lag voor de Surinaamse toko waar vorige week in dezelfde straat op is geschoten. Er draait inmiddels al een groot onderzoek naar dat schietincident, waar dit uiteraard in wordt meegnomen.

Bewoners moesten hun huis uit

In totaal werden er zo'n 24 woningen ontruimd. Bewoners konden geleidelijk in de loop van de avond weer terug naar binnen. De explosieven verkenners (TEV) , de EOD en de Forensische Opsporing deden onderzoek naar het explosief en mogelijke sporen. Na de ontmanteling bracht de EOD het veilig tot ontploffing in het Park Rozenburg in Kralingen. NFI doet nog een laatste onderzoek aan de hand van restanten om te achterhalen om wat voor soort explosief het ging.