Cocaïnewasserij aangetroffen in woning in Amsterdam-West

Woensdagavond leidde een melding van een voorbijganger tot de vondst van een cocaïnewasserij aan de Davisstraat in Amsterdam-West. 'De recherche doet nader onderzoek, vooralsnog is niemand aangehouden', zo laat de politie donderdag weten.

Melding vreemde lucht

Agenten namen rond 22.10 uur na een melding over een vreemde lucht poolshoogte en troffen in de woning een opstelling die vermoedelijk als locatie voor het verwerken c.q. versnijden van drugs wordt gebruikt. De aangetroffen verdovende middelen - een nog nader te onderzoeken hoeveelheid - zijn afgevoerd ter vernietiging en de wasserij is ontmanteld.

Aceton

In de woning lagen alle voor een wasserij benodigde apparatuur, zoals een zogeheten blokkenpers en chemicaliën, waaronder vaten met aceton. In een wasserij wordt cocaïne uit andere materialen onttrokken. Cocaïne wordt meestal in gangbare stoffen of materialen verwerkt, zodat ze bij transporten over de grens moeilijk traceerbaar zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld shampoo of kleding/textiel.