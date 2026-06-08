Campagne voor meer begrip mensen met coeliakie

Twee derde van de mensen met coeliakie vindt het moeilijk om in gezelschap aan te geven niet alles te kunnen eten. Meer dan de helft vermijdt zelfs sociale activiteiten uit angst anderen tot last te zijn. Voor ruim 1% van de Nederlanders is dit dagelijkse realiteit: om medische redenen zijn zij gebonden aan een levenslang strikt glutenvrij dieet.

Auto-immuunziekte met grote impact

Coeliakie is een chronische auto-immuunziekte: het eten van, zelfs een minimale hoeveelheid, gluten beschadigt de dunne darm bij mensen met deze aandoening. Vaak wordt dit nog onderschat. De enige behandeling is een strikt glutenvrij dieet, levenslang, elke dag opnieuw. Omdat gluten in veel voedingsmiddelen voorkomt, heeft coeliakie medische, maar ook grote sociale gevolgen. Eten is immers bij uitstek een sociaal moment.

Hardnekkige misvattingen

Er heersen veel misverstanden over het glutenvrije dieet, zoals: ‘Een beetje kan toch wel’, ‘Je groeit eroverheen’, of ‘Het zit tussen je oren’. Dit onbegrip leidt ertoe dat mensen met coeliakie zich vaak buitengesloten voelen. Ook moeten zij vaak opnieuw uitleggen wat hun aandoening inhoudt.

Campagne: Begrijp Jij Glutenvrij?

Om deze stille uitsluiting te doorbreken lanceert de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) de campagne “Begrijp jij glutenvrij?”.

De campagne richt zich op de omgeving van mensen met coeliakie: van familie, vrienden, kennissen en collega’s, tot scholen, sportverenigingen en horeca.

Dat doen we onder meer met een social mediacampagne en posters in supermarkten door heel Nederland. Hierin staat kennis over coeliakie en ervaringsverhalen van mensen die het hebben, centraal.

De Nederlandse Coeliakie Vereniging spoort haar leden aan hun persoonlijke verhaal te delen, ondersteund door een speciaal themanummer van het Glutenvrij Magazine. Dit nummer staat boordevol deelbare inhoud. Van informatie over kruisbesmetting, tips voor de horeca, tot een challenge die je aan kunt gaan als vriend van iemand met coeliakie. Zo verspreidt de kennis over coeliakie zich als een olievlek door heel Nederland.

Aandacht voor kinderen

We besteden speciale aandacht aan het basisonderwijs. In samenwerking met leerkrachten en ouders zijn een poster en afsprakenkaart ontwikkeld. Dit helpt ervoor te zorgen dat kinderen met coeliakie veilig en zonder drempels kunnen meedoen op school.

Doel: meedoen zonder uitleg

Het doel van de campagne is een samenleving waarin mensen met coeliakie, jong en oud, zich niet hoeven te verantwoorden voor wat ze wel of niet eten. Waarin ze begrepen worden, gewoon kunnen aanschuiven en gezellig meedoen. Zonder dat ze het keer op keer op moeten uitleggen.