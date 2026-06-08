maandag, 8. juni 2026 - 12:56 Update: 08-06-2026 17:29
Brand in flatwoning in Assen
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Assen
Maandagmiddag om 14.45 uur brak er brand in een appartement op de eerste etage van een flatgebouw aan de Smetanalaan.in Assen.
Rook
Al snel werd opgeschaald naar middelbrand. Zwarte rook trok uit de woning. Wat er precies heeft gebrand is niet bekend. Door middel van een binnenaanval van de brandweer was het vuur snel onder controle. Vermoedelijk heeft er in de keuken van het appartement iets in brand gestaan.