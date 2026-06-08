Brand in flatwoning in Assen

Maandagmiddag om 14.45 uur brak er brand in een appartement op de eerste etage van een flatgebouw aan de Smetanalaan.in Assen.

Rook

Al snel werd opgeschaald naar middelbrand. Zwarte rook trok uit de woning. Wat er precies heeft gebrand is niet bekend. Door middel van een binnenaanval van de brandweer was het vuur snel onder controle. Vermoedelijk heeft er in de keuken van het appartement iets in brand gestaan.