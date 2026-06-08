Driekwart van mensen met een beperking ervaart passende Wmo-ondersteuning

In 2024 sloot de Wmo-ondersteuning voor ongeveer driekwart van de mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking aan bij hun behoeften. Dit is in 2024 nauwelijks anders dan in 2023. Meer dan de helft van degenen die Wmo-ondersteuning aanvroegen waren niet bekend met onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit blijkt uit onderzoek onder leden van het Nivel Panel Samen Sterk en het Nivel Panel Samen Leven.

Monitoren Wmo-ondersteuning: Participatiemonitor

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de samenleving. Het is belangrijk om dit te monitoren, zeker met het oog op de voorgestelde aanpassingen in de Wmo door het kabinet-Jetten. Er liggen plannen om de Wmo inkomensafhankelijk te maken en huishoudelijke hulp te schrappen als maatwerkvoorziening.

Onafhankelijke cliëntondersteuning vaak onbekend

De Wmo-ondersteuning die mensen krijgen, sluit goed aan bij wat nodig is. Dat vond 72% van de mensen met een lichamelijk beperking en 74% van de mensen met een verstandelijke beperking. Meer bekendheid met onafhankelijke cliëntondersteuning kan mogelijk bijdragen aan een hogere tevredenheid. Een onafhankelijke cliëntondersteuner denkt namelijk gratis mee, adviseert en ondersteunt bij het krijgen van de best passende zorg. Zes van de tien mensen met een lichamelijke beperking die Wmo-ondersteuning aanvroegen waren niet bekend met onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat geldt ook voor de helft van de naasten van mensen met een verstandelijke beperking