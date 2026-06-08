Cyberdreiging, AI en tekort aan softwarekennis zetten organisaties onder druk

De digitale druk op organisaties neemt in hoog tempo toe. Nieuwe onderzoeken en analyses uit Nederland en België laten zien dat zowel overheden als bedrijven worstelen met cybersecurity, AI-beleid en een groeiend tekort aan fundamentele softwarevaardigheden. Experts waarschuwen dat organisaties die nu niet investeren in digitale weerbaarheid en kennisontwikkeling het risico lopen achterop te raken.

Informatiebeveiliging nog niet op orde

Uit recent onderzoek blijkt dat veel gemeenschappelijke regelingen en overheidsorganisaties nog steeds moeite hebben om hun informatiebeveiliging structureel op orde te krijgen. Toenemende wetgeving, beperkte capaciteit en een steeds complexer dreigingslandschap zorgen ervoor dat cyberveiligheid hoog op de bestuurlijke agenda staat. Tegelijkertijd worden organisaties geconfronteerd met geavanceerdere cyberaanvallen, waarbij kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol speelt.

Ook in het bedrijfsleven groeit de bezorgdheid. Europese organisaties geven aan moeite te hebben met het herkennen van AI-gestuurde phishingaanvallen en social engineering. De snelle adoptie van AI-technologie gaat bovendien vaak sneller dan de ontwikkeling van intern beleid en governance, waardoor nieuwe risico’s ontstaan.

Fundamentele softwarekennis binnen organisaties versterken

Volgens experts ligt een deel van de oplossing in het versterken van fundamentele softwarekennis binnen organisaties. Zo kan een bedrijf makkelijk het bouwen en hosten van hun website uitbesteden, maar ligt de verantwoordelijkheid bij de werknemers zelf om bijvoorbeeld de inloggegevens ervan veilig te stellen. Daarbij kampt de IT-sector met een groeiend tekort aan breed opgeleide softwareprofessionals. Zonder diepgaande technische kennis wordt het steeds lastiger om complexe digitale infrastructuren veilig te beheren, innovatieve toepassingen te ontwikkelen en minder afhankelijk te worden van externe technologieplatformen.

Steeds meer organisaties kiezen daarom voor een strategie waarbij technologie, security en bedrijfsprocessen vanaf de basis op elkaar worden afgestemd. Daarbij groeit de interesse in software op maat laten maken die aansluit op specifieke bedrijfsprocessen, compliance-eisen en beveiligingsdoelstellingen.

De eerste verdedigingslinie tegen cyberdreigingen

Ook de kwaliteit van de digitale infrastructuur zelf speelt een belangrijke rol. Een veilige, goed onderhouden en technisch sterke website vormt voor veel organisaties de eerste verdedigingslinie tegen cyberdreigingen. Daarom groeit de belangstelling voor gespecialiseerde partners zoals de website bouwer van Onoweb, die organisaties ondersteunt bij het ontwikkelen van schaalbare en toekomstbestendige online oplossingen.

De conclusie is duidelijk: digitale veiligheid draait niet langer alleen om technologie. Het vraagt om een combinatie van beleid, kennis, opleiding en slimme softwarekeuzes. Organisaties die vandaag investeren in cybersecurity, AI-governance en software-expertise leggen de basis voor een veiligere en innovatievere digitale toekomst.