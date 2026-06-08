FNV: Voor het eerst afspraken over menstruatie en overgang in cao Schoonmaak

Tijdens de FNV actiemaand ‘Over hormonen gesproken’ doorbreken schoonmakers het taboe op menstruatie en de overgang op de werkvloer. Ze vieren dat nu eindelijk erkend wordt dat aandacht voor vrouwengezondheid nodig is en nadrukkelijk benoemd wordt in de cao Schoonmaak. De afspraken erkennen dat menstruatie- en overgangsklachten invloed kunnen hebben op het werk en geeft ruimte voor maatwerkafspraken. Het zal werkgevers stimuleren om hierover in gesprek te gaan en waar mogelijk praktische oplossingen te zoeken.

Silvana Feller, president FNV Schoonmaak: ‘Schoonmakers hebben dit onderwerp op de agenda gezet. Dat er nu afspraken in de cao staan, maakt duidelijk dat vrouwengezondheid geen privékwestie is, maar een arbeidsvoorwaarde. Dit is een belangrijke doorbraak voor duizenden vrouwen die werken in de schoonmaak.’

Te weinig aandacht voor vrouwengezondheid

De schoonmaaksector bestaat voor een groot deel uit vrouwen. Toch was er lange tijd een taboe op onderwerpen als menstruatie, overgang en vrouwengezondheid op de werkvloer. Elke vrouw is anders, maar het overgrote deel van de vrouwen heeft veel last van menstruatie- en overgangsklachten tijdens het werk. Voor de FNV is het daarom belangrijk dat hierover niet alleen wordt gesproken, maar ook dat er concrete afspraken worden gemaakt.

Ilze Smit, projectleider FNV Vrouwen: ‘Veel regels, roosters en voorzieningen zijn historisch ingericht zonder rekening te houden met de ervaringen van vrouwen. Het is belangrijk dat de werkvloer ook werkt voor vrouwen. Deze cao-afspraken helpen daarbij.’

Met de actie vragen FNV Schoonmaak en FNV Vrouwen aandacht voor vrouwengezondheid als serieus arbeidsvoorwaardelijk thema.

