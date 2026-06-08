Man (37) in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 celstraf voor vijf zedenfeiten

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag een 37-jarige man in hoger beroep veroordeeld voor twee verkrachtingen, een aanranding en ontucht met twee vijftienjarige jongens. 'De man is vrijgesproken van vier verkrachtingen en een poging tot verkrachting', zo meldt het gerechtshof vandaag.

Rechtbank en OM

De rechtbank legde eerder anderhalf jaar cel op, waarvan acht maanden voorwaardelijk, voor de aanranding en de ontucht van twee jongens. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in hoger beroep zeven jaar cel voor alle tien de zedenfeiten die hem werden verweten.

Beschuldigingen

Meerdere mannen meldden zich bij de zedenpolitie, nadat Het Parool en NRC op 12 maart 2021 gezamenlijk een artikel publiceerden waarin de man werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook voordat het artikel werd gepubliceerd deden een aantal mannen al bij de politie melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De man werden in hoger beroep 10 zedenfeiten verweten en uiteindelijk is het hof dus ten aanzien van vijf aangiftes tot een veroordeling gekomen.

Stuitend

De man zocht via social media contact met de slachtoffers die aanzienlijk jonger en op seksueel gebied minder ervaren waren dan hij. Hij sprak met hen bij hem thuis af, waarna het steeds door dominant en overrompelend gedrag uitliep op seks(uele aanrakingen) die de slachtoffers niet wilden. De verdachte paste daarbij verschillende vormen van dwang toe, van intimidatie tot geweld en koos er steeds voor om de grenzen van zijn slachtoffers te negeren en zijn eigen behoeften voorop te stellen.

Seks op een dominante en ruwe manier

De man heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan het hebben van seks met twee minderjarige jongens. De slachtoffers waren destijds pas vijftien jaar oud terwijl de verdachte zelf 22 respectievelijk 26 jaar oud was. Het hof vindt het stuitend dat de man welbewust met deze jonge jongens afsprak en vervolgens seks met hen had op een dominante en ruwe manier en daarmee de jongens een nare seksuele ervaring heeft gegeven.

Hogere straf

Het hof vindt de door de rechtbank opgelegde straf te laag omdat het, anders dan de rechtbank, komt tot bewezenverklaring van meer feiten. In strafmatigende zin hield het hof rekening met de (enigszins) verminderde toerekeningsvatbaarheid van de man, de ouderdom van de meeste feiten, de persoonlijke gevolgen van de aanzienlijke media-aandacht en de te lange duur van een deel van het strafproces.