Online shoppen en overstappen in de lift

Een bekend spreekwoord zegt ‘onbekend maakt onbemind’ en het heeft er alle schijn van dat dit zeker geldt voor het online shoppen. De groep mensen die altijd vooraan staat om nieuwe technologische innovaties uit te proberen, was allang gewend aan het digitale winkelen, maar voor veel mensen is het lange tijd een gruwel geweest om met behulp van een computer te kijken, kiezen en kopen. Door de coronacrisis voelden velen zich min of meer gedwongen om zich erin te verdiepen en dat heeft de webshops geen windeieren gelegd. Er is een significante stijging in het aantal online bestellingen. Online shoppen en overstappen zit behoorlijk in de lift.

De toename van het aantal online verkopen kan niet in zijn geheel worden toegeschreven aan de pandemie die het coronavirus heeft veroorzaakt. Ook vorig jaar was er al een duidelijke toename te zien van het aantal bestellingen dat webshops te verwerken kregen. Bovendien moet bij de explosieve groei in maart van dit jaar ook een voorbehoud worden gemaakt. Het zijn met name de verkopers van essentiële producten, die er garen bij spinnen. Alles wat nodig is om thuis te kunnen werken, vliegt de winkels uit. Enkele voorbeelden:

● Bureaustoelen

● Hoofdtelefoons

● Laptops

● Beeldschermen

Ook consumentenelektronica, zoals televisies en dergelijke, verkoopt goed. Daarnaast is het aantal mensen dat online boodschappen doet via de website van de supermarkt ook toegenomen. Een flinke daling is waar te nemen in de modebranche. Kleding en schoenen werden veel minder vaak gekocht. Wellicht wordt dit veroorzaakt door een dalend consumentenvertrouwen in de economie en de vrees voor financiële problemen. De reisbranche lijkt online het zwaarst te zijn getroffen, daar is de vraag dankzij het coronavirus vrijwel tot nul gereduceerd. De ondernemers in deze sector verwachten echter dat dit na de crisis zal kunnen worden gecompenseerd.

Ook het overstappen van leverancier wordt vaker steeds gedaan. Aangenomen wordt dat dit vooral komt doordat mensen meer tijd thuis doorbrengen en daardoor meer tijd hebben om bijvoorbeeld via een website als internetvergelijken.nl de beste deal te scoren. Het overstappen is vervolgens snel geregeld en dat geeft de consument een prettig gevoel. Niet alleen internet, maar ook andere diensten waarvoor een abonnement moet worden afgesloten, worden door de consumenten kritisch onder de loep genomen. Het is een bekend fenomeen dat klanten veelal een te hoge rekening gepresenteerd krijgen, wanneer ze niet regelmatig wisselen van aanbieder.