Sekswerkers steeds meer in de illegaliteit na legalisatie

Dit meldt Binnenlands Bestuur op basis van een onderzoek platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor magazines De Groene Amsterdammer en Vers Beton.

Het opheffen van het boordeelverbod zou twintig jaar geleden er voor moeten zorgen dat sekswerk in Nederland controleerbaar en veiliger was. Het tegenovergestelde is hier mee bereikt en gaan steeds meer sekswerkers de illegaliteit in. Reden hiervoor is dat gemeenten het sekswerkers vaak moeilijk maken om een vergunning te krijgen.

Als voorbeeld werd de gemeente Delft aangehaald. Hier staan niet één legaal prostitutiebedrijf ingeschreven. Onderzoekers van Investico vonden bijna 120 advertenties per dag vanuit de gemeente Delft.