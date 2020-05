Albert Heijn introduceert digitaal sparen

Vanaf 1 juni kunnen Albert Heijn-klanten koopzegels sparen in de AH app en een rendement tot 6% op hun spaargeld behalen. De zegels van €0,10 cent worden na aankoop automatisch bijgeschreven in de AH app, die een handig overzicht geeft van de gespaarde zegels. Bij een vol digitaal boekje ontvangen klanten het ingelegde bedrag plus 6% rente.