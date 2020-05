Staat kan doorgaan met de veiling van frequenties voor 5G

De rechtbank in Den Haag heeft maandag geoordeeld dat de Staat verder kan gaan met het veilen van frequenties voor de ‘uitrol’ van 5G. Stichting STOP5GNL had in kort geding gevorderd dat dit de Staat verboden zou worden. De Staat zou moeten wachten totdat vaststaat dat gebruik van de 5G-technologie geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Daarvoor is nader wetenschappelijk onderzoek nodig, zo stelde de stichting.