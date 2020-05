Gökmen T. door rechtbank ook schuldig verklaard aan verkrachting

Gökmen T. (38) is woensdag door de rechtbank in Utrecht schuldig verklaard aan de verkrachting van een vrouw. Dit meldt de rechtbank woensdag.

Tramaanslag

'De verdachte is eerder dit jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de schietpartij met terroristisch oogmerk in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Hierdoor is het niet mogelijk om hem nóg een gevangenisstraf op te leggen. Wel moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen', aldus de rechtbank.

Verkrachting

De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar al langer. In het verleden hadden zij meerdere keren, met wederzijdse instemming, seks met elkaar. Maar in de nacht van 10 op 11 juli 2017 kwam de verdachte naar de woning van het slachtoffer en dwong hij haar om seks met hem te hebben. Hij bedreigde haar, beet in haar schouder en plaste zelfs over haar heen.

Aangifte

Het slachtoffer deed na de verkrachting aangifte bij de politie. Zij verklaarde dat ze tegen haar wil seksuele handelingen heeft moeten ondergaan in haar eigen woning. De rechtbank vindt haar verhaal geloofwaardig en betrouwbaar. Temeer omdat zij op meerdere momenten bij de politie, én bij de rechter-commissaris, gedetailleerde en openhartige verklaringen heeft afgelegd over de gebeurtenissen in die nacht. Die verklaringen weken op belangrijke punten nooit van elkaar af.

Bewijs

Vlak na de verkrachting zocht het slachtoffer via Whatsapp contact met vrienden. Die bevestigen dat zij berichtjes kregen over de gebeurtenissen. Zij verklaren dat het slachtoffer in zeer geëmotioneerde staat verkeerde toen zij vertelde dat de verdachte haar had gedwongen. Eén van hen trof in de woning overal plassen whisky aan. Ook zag deze getuige dat in de woning was geplast.

Gebeten in schouder

Er is onderzoek gedaan naar de wond op de schouder van het slachtoffer. Daarbij is geconcludeerd dat die zeer waarschijnlijk is veroorzaakt door een beet van een volwassen mens. Dit strookt met de verklaring van het slachtoffer. Opvallend is dat de verdachte ontkent dat hij haar heeft gebeten, terwijl hij wel alle andere handelingen heeft bekend. Maar volgens hem was daarbij geen sprake van dwang. De rechtbank vindt de verklaring van de verdachte echter ongeloofwaardig.

Schuldig

Volgens de rechtbank is de verdachte schuldig en is een gevangenisstraf op zijn plaats. Maar omdat de verdachte op 20 maart van dit jaar is veroordeeld tot levenslang, kan de rechtbank niet nóg een gevangenisstraf opleggen. Gelet hierop eiste de officier van justitie twee weken geleden de verdachte enkel schuldig te verklaren, zonder daarbij een straf op te leggen. De rechtbank neemt deze eis over. Ook moet de verdachte een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.