Man aangehouden voor steekincident Huigenbos

Het slachtoffer is nog niet aanspreekbaar en het is nog zeer onduidelijk wat er precies heeft afgespeeld. Wel is duidelijk dat het slachtoffer door meerdere mannen is aangevallen en dat daarbij ook gebruik is gemaakt van een groot mes. Meerdere politie-eenheden hebben gezocht naar mogelijke verdachten en korte tijd later is er een 21-jarige man aangehouden. Recherche en Forensische Opsporing hebben een onderzoek ingesteld op het plaats delict. Door een speurhond van de Landelijke Eenheid is er in de omgeving gezocht en zijn er meerdere goederen inbeslaggenomen ten behoeve van het onderzoek. De verdachte zit nog vast en zit in volledige beperkingen.