Het CCV: 'Terrassen open; deur op slot!'

Dat inbrekers de laatste maanden andere bezigheden hebben gezocht, blijkt uit de politiecijfers: 37% minder woninginbraken. Na wekenlange strenge coronamaatregelen mogen we er vanaf 1 juni weer opuit om bijvoorbeeld een terrasje te pikken. Maar let op: inbrekers staan in de startblokken om weer toe te slaan. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) waarschuwt voor een verhoogde kans op inbraken en adviseert om extra alert te zijn en woningen goed af te sluiten.

Beschouw 1 juni als feestdag

“Op feestdagen is de kans op een inbraak anderhalf tot twee keer zo groot”, zegt Susanne Schat, adviseur woninginbraken en Politiekeurmerk Veilig Wonen bij het CCV. “Ik beschouw 1 juni ook als een feestelijke dag. Iedereen heeft wekenlang veilig thuis gezeten en denkt bij het naar buiten gaan niet na over de risico’s van inbraak. Door het mooie weer is de kans groot dat je huis en haard verlaat, terwijl de ramen nog open staan. Dit zijn de momenten waarop een inbreker ongestoord naar binnen glipt. Waar een inbreker tijdens Kerst en Oud en Nieuw graag inbreekt rond 17.00 uur ’s middags, waagt hij zich in het zomerseizoen het liefst rond 12.00 uur ’s middags aan een inbraak. Precies het moment waarop de terrassen open gaan.”

Ramen dicht, deur op slot!

Met een aantal eenvoudige maatregelen verklein je de kans op inbraak aanzienlijk, zegt Schat. “Om te beginnen moet de woning goed afgesloten zijn. Draai de deur op slot en sluit de ramen, ook als je maar even weggaat of gewoon in de buurt bent. Ook is het belangrijk om waardevolle spullen zoals een handtas, tablet of smartphone uit het zicht te leggen.”

Preventieadvies

Naast bovengenoemde maatregelen raadt Schat aan om het hang-en-sluitwerk van de woning te laten checken op de laatste kwaliteitseisen. “Inbrekers passen hun inbraakmethodes voortdurend aan. Een erkend Politiekeurmerk Veilig Wonen-bedrijf is altijd op de hoogte van de laatste trends en helpt bewoners bij goede beveiliging. Met veiligheidsmaatregelen volgens het Politiekeurmerk verklein je de kans op een geslaagde inbraak tot wel 80%.”

Een andere goede tip is om met buren af te spreken extra op te letten. Schat: “Zij kunnen bij verdachte situaties 112 bellen. Inbrekers die op heterdaad worden betrapt, kunnen vaak in de kraag worden gevat dankzij oplettende omwonenden.”