Eerst Amstelveen, toen Utrecht en nu gaat burgemeester Jan van Zanen naar Den Haag

Amstelveen, Utrecht en Den Haag

Jan van Zanen (4 september 1961) is lid van de VVD. Hij is sinds 2014 burgemeester van Utrecht. Daarnaast is hij vanaf 2015 voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Eerder was Van Zanen burgemeester van Amstelveen en burgemeester in Utrecht.

Ervaring

'Met Van Zanen halen we een heel ervaren, krachtige burgemeester naar Den Haag, die rust brengt en met al zijn ervaring gelijk aan de slag kan in onze stad. Hij is stevig en bekwaam op het gebied van openbare orde en veiligheid en heeft ervaring en visie op het gebied van integriteit. Jan van Zanen kent het andere Den Haag door en door en staat daar zijn mannetje. We zien hem als de persoon die opkomt voor de belangen van Den Haag en de stad waardig dient', stelt voorzitter van het presidium, Chris van der Helm.

Moeiteloos door de hele stad

Van Leidschenveen-Ypenburg tot Scheveningen en van Escamp tot Benoordenhout. Den Haag heeft een burgemeester nodig die zich moeiteloos door de hele stad beweegt.

'Een verbinder'

'Van Zanen is authentiek, open en benaderbaar. In hem zien we een verbinder die past bij een diverse stad als Den Haag. We hebben er alle vertrouwen in dat hij het boegbeeld van de Hofstad wordt en het groengele bloed binnen de kortste keren door zijn aderen stroomt. Met zijn humor en sterke gezag zien we hem de Haagse raad en het college goed leiden. Jan van Zanen is een echte burgemeester van de stad en van de mensen', aldus Chris van der Helm.

Verdere procedure

Deze aanbeveling van de raad wordt met het advies van de commissaris van de Koning, Jaap Smit, naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd. De minister ontvangt Van Zanen voor een gesprek en daarna benoemt de Koning de burgemeester. Tijdens de raadsvergadering van 1 juli wordt Jan van Zanen beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Den Haag.