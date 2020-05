Noord-Brabant bekijkt mogelijkheden die voorkomen dat wolf zich gaat vestigen

Wolf zich niet laten vestigen

Anderhalf jaar geleden hebben de provincies gezamenlijk het Interprovinciaal Wolvenplan opgesteld. Vertrekpunt daarbij is de internationaal beschermde status van de wolf. Dit betekent dat de wettelijke mogelijkheden om actie te ondernemen zeer beperkt zijn, omdat de wolf niet gedood of gevangen mag worden bij gewoon natuurlijk gedrag.

Na 2 weken 'uit zichzelf' weg

Gedeputeerde Landbouw, voedsel en natuur Elies Lemkes-Straver: 'De aanvallen en daarmee gepaard gaande onrust die we nu in het gebied ervaren is echter ook niet wenselijk. Daarom hebben we samen met ZLTO, Zoogdierenvereniging en de gemeente gezocht naar een oplossing. We willen voorkomen dat de wolf gewend raakt om op schapen te jagen. Volgens deskundigen zou de wolf dan uit zichzelf in twee weken het gebied verlaten. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat veehouders hun vee goed beschermen in de nacht. Heeft de wolf twee weken lang geen onbeschermd vee aangevallen, maar is deze nog wel aanwezig in het gebied -wat overigens niet waarschijnlijk is volgens de deskundigen- dan kijken we naar een volgende stap. Wat er dan binnen de wettelijke kaders mogelijk is, zijn we nu aan het onderzoeken.'

Uitgangspunt is preventie

Belangrijk is dus dat vee in de eerste plaats wordt beschermd, want buiten loslopend zijn ze nu een te gemakkelijke prooi. Daarom de oproep aan veehouders om hun dieren binnen te halen of buiten te beschermen met bijvoorbeeld wolfwerende netten. Als veehouders in het gebied deze elektrische netten nog niet hebben, zijn er in beperkte mate nachtkralen als noodoplossing te leen bij de provincie.

Jachtinstinct

Glenn Lelieveld van Zoogdierenvereniging Nederland: 'Jagen is natuurlijk gedrag van een wolf, ook het doden van meerdere prooidieren dan een wolf nodig heeft om zich te voeden. Dat heeft te maken met het jachtinstinct van de wolf en de onrust in de kudde. Als het de wolf moeilijk wordt gemaakt om bij de kudde te komen, zal de wolf verder trekken. Dat is overigens hoe dan ook aannemelijk, omdat deze specifieke wolf een zwervende wolf lijkt te zijn. Een jonge wolf die de roedel heeft verlaten, omdat hij op zoek is naar een nieuw jachtgebied met voldoende wilde prooidieren en een partner. Beide kan de wolf niet vinden in het gebied.'

Veehouders

De reacties bij veehouders zijn divers. Gemene deler is wel dat ze zich zorgen maken om het welzijn van hun vee en de extra tijd die het hen kost om hun dieren te beschermen. ZLTO bestuurder Jeanette van de Ven: 'Het is goed dat er actie komt om de wolf te verdrijven uit dit gebied, we kijken wel kritisch naar de afloop. Want waar in Brabant is er ruimte voor de wolf? We moeten samen gaan werken aan werkbare afspraken en maatregelen, zodat extensieve veehouderij en natuurbegrazing zich kunnen handhaven in onze mooie provincie.'

Onrust

In het gebied waar de wolf de afgelopen week actief was, zijn mensen bezorgd. Volgens Dick Klees internationaal roofdierexpert is de kans dat een wolf mensen aanvalt echter zeer gering: 'Onder natuurlijke omstandigheden zal een wolf een mens niet aanvallen. In Duitsland waar de wolf sinds 20 jaar leeft in dichtbevolkte gebieden is dit bijvoorbeeld nog nooit aan de orde geweest. In de rest van Europa ook niet overigens. Op de Lunenburgerheide in Duitsland leven wolvenroedels zelfs in goede harmonie samen met bewoners. Op de drukbefietste route zien scholieren soms wolven, maar deze blijven op afstand. De wolf is van nature mensenschuw, dat moeten we zo houden.'

Samenwerking

De bescherming van het vee is een verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf. Dat neemt niet weg dat de provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, ZLTO en de Zoogdiervereniging hierover met elkaar in overleg zijn hoe we mensen kunnen helpen met de juiste informatie, adviezen en ondersteuning. Burgemeester Willemijn van Hees van de gemeente Heusden: 'Onze inwoners en ondernemers zijn erg bezorgd. Het liefst zien zij de wolf uit het gebied vertrekken. Daarom ben ik er blij mee dat de provincie en de andere betrokken partijen hun uiterste best doen om tot een gezamenlijke aanpak te komen.'