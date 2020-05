Sterfte in coronatijd

Voor week 21 (18 tot en met 24 mei) wordt het aantal overledenen geschat op 2 750. Daarmee zit de sterfte voor de tweede week op rij onder het niveau van wat normaal zou zijn in deze periode. Tijdens de eerste negen weken van de corona-epidemie in Nederland (week 11 tot en met week 19) was de sterfte hoger dan verwacht. In die weken overleden bijna 9 duizend mensen meer dan je in deze periode zou verwachten. Mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), oudere mensen en mannen stierven relatief vaker dan mensen die geen zorg ontvingen, jongere mensen en vrouwen. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.