Vrouw zwaargewond door explosie

Een 48-jarige vrouw uit Haarlem is zondag rond 01.20 uur gewond geraakt bij een explosie. Dit gebeurde bij een woning op de Vrijheidsweg in Haarlem.

Het slachtoffer raakte zwaargewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De explosie is mogelijk veroorzaakt door (zwaar)vuurwerk. Dit zal door de politie onderzocht worden. Op basis van een signalement heeft de politie in de omgeving een 23-jarige Haarlemmer aangehouden. Zijn betrokkenheid bij het incident zal worden onderzocht. De verdachte is voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau.