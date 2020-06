Arrestatieteam haalt verdachte schietincident 2019 uit Amsterdamse woning

Een Arrestatieteam (AT) van de politie heeft dinsdagochtend vroeg rond 06.00 uur, in een woning aan de Jozef Israëlskade in Amsterdam, een 36-jarige verdachte aangehouden. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Schietincident 2019

'De man wordt verdacht betrokken te zijn bij een schietincident dat in april 2019 plaatsvond op de Jozef Israëlskade. Hierbij raakte een man zwaargewond maar heeft het overleefd', aldus de politie.

Tactisch- en technisch onderzoek

Rechercheurs van District Zuid hebben deze zaak in behandeling en door tactisch- en technisch onderzoek kregen ze zicht op de bovengenoemde verdachte. Na de aanhouding heeft in de woning een zoeking plaatsgevonden en daarbij zijn meerdere telefoons in beslag genomen. De verdachte zal in verzekering worden gesteld.