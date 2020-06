Burgemeester maakt einde aan antiracismedemonstratie Rotterdam

Duizenden mensen waren vandaag afgekomen op een antiracismedemonstratie rond de Erasmusbrug. Maar net als in Amsterdam kwamen er zoveel mensen op af dat de driehoek heeft besloten de demonstratie te beëindigen.

De demonstranten waren op de been om hun afschuw te tonen over de gewelddadige dood van Amerikaan George Floyd in Minneapolis. Afgelopen weekend vond er eenzelfde betoging plaats in Amsterdam en Den Haag.

Volgens de politie is het na de beëindiging op sommige plekken in de stad onrustig, waaronder het Doelenplein. Daar wordt met hekken gegooid en zijn ruiten gesneuveld.

Er is niemand aangehouden, zegt de politie.