Auto rijdt in op terras in Gennep, 6 gewonden

Woensdagavond is rond 22.00 uur in het Limburgse Gennep een auto een terras opgereden aan de Zandstraat waardoor er 6 gewonden vielen. Dit meldt de politie donderdag.

Aanhouding 19-jarige verdachte

'De politie heeft een 19-jarige man uit Ottersum aangehouden in het onderzoek naar het incident met de auto', aldus de politie. Vijf personen raakte daarbij (licht)gewond en 1 persoon is overgebracht naar het ziekenhuis voor medische behandeling. Er is nog geen duidelijkheid over de toedracht van het incident.

Bestuurder gevlucht

Rond 22.00 uur ontving de politie een melding dat er een automobilist het terras opgereden zou zijn. Na de ravage ging de bestuurder er in het voertuig vandoor. Hij kon even later in Cuijk worden aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau. De auto is in beslag genomen. De politie heeft de omgeving van het terras afgezet en doet verder onderzoek naar de toedracht.