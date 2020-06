Grote zorgen bij personeel Tata-steel in IJmuiden

Met de vergadering wil de vakbond peilen welk deel van het personeel berijdt is te gaan staken, om daarmee hun onvrede te uiten over het plotselinge vertrek van directeur Theo Henrar.

Hoewel directeur Henrar formeel uit eigen beweging zou zijn opgestapt, twijfelt er in Velsen niemand aan dat hij door het Indiase moederbedrijf aan de kant is geschoven. De vrees onder het personeel voor massaontslag is groter dan ooit.

Nu vrezen vakbonden dat India het reorganisatieplan gaat doordrukken, ten koste van de werknemers in IJmuiden. Verder maakt de bond zich ook zorgen over de continuïteit van het bedrijf en de vergroening waar Tata Steel mee bezig is. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger wordt.