Geen vervolging radio-dj vanwege ‘coronalied’

Een radio-dj van de zender Radio 10 zal niet worden vervolgd vanwege het ‘coronalied’ dat op 6 februari van dit jaar werd uitgezonden. Het OM is van oordeel dat het lied niet strafbaar is omdat het volgens het OM past binnen de context van de artistieke expressie en niet onnodig grievend is.

Tegen het ‘coronalied’ dat op 6 februari jl. werd uitgezonden is aangifte gedaan door vijf personen. De politie en het Meldpunt Discriminatie ontvingen vele honderden meldingen omtrent het lied. Het lied is gezongen door Rotterdamse Toon, een fictief typetje van de radio-dj die het lied in zijn radioshow uitzond. Dit typetje reageert in de radioshow regelmatig op satirische wijze op actualiteiten.

Satire

Bij een beschouwing van het Coronalied en de rol van de zanger Rotterdamse Toon in de radioshow komt het OM tot de beoordeling dat het lied satirisch moet worden opgevat. Het gebruik van stijlmiddelen zoals een sterk Rotterdams accent en een duidelijke carnavaleske melodie dragen bij aan het satirische karakter van het lied. Dit heeft tot gevolg dat het lied volgens het OM binnen de context van de artistieke expressie past. Ook is het OM van oordeel dat het lied niet onnodig grievend is.

Excuses

Naast de juridische beoordeling van de feiten heeft het OM ook gekeken naar overige omstandigheden in de beslissing om de radio-dj wel of niet te vervolgen. Uit zijn handelingen en bewoordingen maakt het OM op dat de radio-dj zich bewust is van de negatieve impact van het Coronalied en de kwetsendheid ervan. De radio-dj heeft na het uitzenden van het lied onder meer zijn excuses aangeboden op de website van de radio-omroep en op social media. Daarnaast is hij in gesprek gegaan met een deel van de Chinese gemeenschap in Nederland.

Impact

Het OM realiseert zich dat de inhoud van het lied grote impact op de Chinese gemeenschap heeft gehad en nog steeds heeft. Aan het OM komt echter louter een juridische beoordeling van het coronalied toe.