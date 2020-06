OM wil Peter de Vries niet als vertrouwenspersoon kroongetuige Nabil B.

Rechtsbijstand in een strafzaak kan alleen gegeven worden door een advocaat en door niemand anders. Dat is kortweg de overweging van het Openbaar Ministerie waarom misdaadjournalist Peter R. de Vries in het strafproces Marengo niet wordt gefaciliteerd als vertrouwenspersoon/adviseur van kroongetuige Nabil B.

Op verzoek van de kroongetuige is de afgelopen weken een bijzondere weg verkend. Zijn voorstel hield in dat hem rechtsbijstand zou worden verleend door Peter R. de Vries en advocaat Peter Schouten. Het OM stond daar niet onmiddellijk afwijzend tegenover. Dat de kroongetuige wordt voorzien in rechtsbijstand is vanzelfsprekend in zijn belang en in het belang van het strafproces. Na de moord op Derk Wiersum is het een voortdurende worsteling geweest om te voorzien in de gewenste rechtsbijstand.

Gelet op de uitdrukkelijke wens van de kroongetuige en diens bijzondere omstandigheden is door het OM serieus de mogelijkheid bekeken of met de misdaadjournalist een overeenkomst zou kunnen worden gesloten. Deze verkenning heeft uiteindelijk geleid tot de conclusie dat zo’n overeenkomst niet mogelijk is. Het OM kan aan iemand die geen advocaat is niet dezelfde privileges toekennen als aan een rechtsgeleerd raadsman.

Dat betekent dat het OM een dergelijke vertrouwenspersoon niet kan faciliteren met toegang tot de kroongetuige, vertrouwelijke (tele)communicatie met hem, het verstrekken van stukken uit het strafdossier, het bijwonen van verhoren door bijvoorbeeld de rechter-commissaris of betaling voor verleende diensten. Rechtsbijstand door advocaat Schouten is voor het OM geen enkel probleem. Hij staat immers ingeschreven als advocaat en is gebonden aan de gedragsregels en tuchtrecht van zijn beroepsgroep. De Vries is geen advocaat.