Vrienden herdenken omgekomen 20-jarige man in Schijndel en plaatsen bloemen

Bloemenzee en kaarsjes

De 20-jarige man werd herdacht en er werden bloemen gelegd. Ook werden kaasjes aangestoken. De politie en handhaving waarschuwden voorbijkomend verkeer om de plek van herdenking rustig te passeren. Na een uur had iedereen de gedenkplek verlaten en was de bloemenzee goed zichtbaar in de berm van de Rooiseweg.