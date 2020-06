Man (36) doodgestoken bij ruzie in Den Haag

In de nacht van zaterdag op zondag is in Den Haag bij een ruzie een 36-jarige man neergestoken en aan zijn verwondingen overleden. 'Dit gebeurde rond 03.30 uur op de Hoogvlietstraat. De verdachte ging er vandoor op de fiets, maar is na een snelle zoektocht verderop aangehouden door de politie', zo laat de politie zondag weten.

Traumahelikopter

De twee mannen kregen ruzie in de woning van het slachtoffer aan de Hoogvlietstraat. Hierbij is een gevecht ontstaan, waarna het slachtoffer is gestoken met een mes. Een getuige belde 1-1-2 waarna politie en de trauma helikopter aankwamen.

Verdachte weggefietst

De hulpdiensten hebben geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar hij overleed ter plekke. De verdachte was weggefietst, maar werd na een snelle zoektocht door agenten aangehouden op de Melis Stokelaan. De verdachte is een 40-jarige man uit Voorburg. Het onderzoek naar het steekincident is in volle gang.