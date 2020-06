Politie betrekt Tweakers bij onderzoek naar misdrijven

De politie betrekt leden van het cyberplatform 'Tweakers' bij het oplossen van cybercrimezaken. Onder de naam ‘Blueweb’ start de politie vandaag de samenwerking met het grootste technologieplatform van Nederland. 'We vragen communityleden van technologieplatform Tweakers mee te denken in cybercrime-onderzoeken. Daarmee willen we misdrijven proberen op te lossen,' zegt Franki Klarenbeek, coördinator van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie van de politie.

Samenwerking met Tweakers

‘Het publiek betrekken bij opsporingsonderzoeken is essentieel voor het oplossen van misdrijven. Om die reden hebben we als politie ook de bevoegdheid om - met toestemming van het Openbaar Ministerie - het publiek te betrekken bij de opsporing. De meest succesvolle manier waarop we dit al tientallen jaren doen, is het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht,’ zegt Franki Klarenbeek. ‘Wekelijks kunnen we opsporingsonderzoeken oplossen dankzij tips en informatie van de kijkers.’

Blueweb

Nu criminelen steeds vaker technologie gebruiken, is Blueweb een logische stap voor de politie: ‘We delen opsporingsinformatie uit cybercrime-onderzoeken met een doelgroep die bijzonder veel digitale kennis en ervaring heeft en bovendien heel groot is: Tweakers heeft miljoenen bezoekers per maand en meer dan 700.000 leden.’

'Enorm veel kennis in huis'

’Wij hebben met onze experts en community enorm veel kennis in huis en het zijn mensen die écht leven voor tech. Mooi om te zien dat ons tech-platform nu haar steentje kan bijdragen om online misdrijven op te lossen’, vertelt Wanja Allessie, Directeur DPG Technology van Tweakers.

Blueweb start met onderzoek ‘26Ramsey’

Blueweb start als pilot met het opsporingsonderzoek ‘26Ramsey’. ‘Dit onderzoek gaat over criminelen die factuurfraude pleegden door facturen van bedrijven te onderscheppen en de betalingsgegevens aan te passen. Zo zijn alleen al binnen het onderzoek 26Ramsey vele honderdduizenden euro’s buitgemaakt en witgewassen via Bitcoinconstructies. Daarnaast werd er vacature- en identiteitsfraude gepleegd,’ legt rechercheur Maarten van het Team High Tech Crime uit.

26Ramsey is een onderzoek dat al langere tijd draait bij het Team High Tech Crime van de politie. Digitaal rechercheurs hebben zeer intensief onderzoek verricht. Met mooie resultaten, maar nog zonder aanhoudingen. ‘We denken dat communityleden van Tweakers het onderzoek verder kunnen brengen, net zoals de kijkers van Opsporing Verzocht dat doen.’

Deelnemen aan de proef

Geïnteresseerde communityleden van Tweakers kunnen zich vanaf 8 juni aanmelden om mee te doen aan de proef. Tweakers selecteert daarna zelf leden met expertise op verschillende gebieden. Maarten: ‘Daarvoor maakt Tweakers op zijn platform een besloten groep aan waar wij dan de onderzoeksvragen plaatsen. Hiermee hopen we natuurlijk dat die communityleden nieuwe inzichten aandragen. Het zijn doorgaans mensen die banen hebben in de ICT. Dus het is goed mogelijk dat ze bepaalde software of andere dingen herkennen of dat ze inzicht hebben in bepaalde ingewikkelde processen op het internet.’